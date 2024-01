Film Openhajmer osvojio najviše, 13 nominacija za Oskara

Američka Akademija filmskih umetnosti i nauke saopštila je danas da je film „Openhajmer“ (Oppenheimer) osvojio najviše, čak 13 nominacija za prestižnog Oskara, čija će 96. ceremonija dodele biti održana 10. marta u Dolbi dvorani, u Los Anđelesu.

Film „Poor Things“ Jorgosa Lantimosa (Yorgos Lanthimos) o ženskog verziji Frankenštajna u viktorijansko doba, dobilo je 11 nominacija, dok je film slavnog Martina Skorsezea (Scorsese) „Killers of the Flower moon“ o ubistvima Indijanaca u američkog saveznoj državi Oklahomi početkom 20. veka, dobio 10 nominacija.

Ostvarenje „Barbi“ (Barbie) Grete Gervig (Gerwig) dobilo je osam nominacija, saopštila je Akademija, prenosi agencija Frans pres.

Oskar se dodeljuje u više od 20 kategorije, među kojima za najbolji film, režiju, glavnog glumca i glavnu glumicu, najbolju sporednu mušku i žensku ulogu, najbolji originalni scenario, najbolji adaptirani scenario, najbolji strani, dokumentarni i animirani film, kao i za najbolju muziku i specijalne efekte.

Nagradu predstavlja pozlaćena statueta napravljena od britanijuma, na crnoj metalnoj osnovi, dugačka 13,5 inča (34 centimetara) i teška 3,85 kilograma. Prikazuje viteza napravljenog u stilu art dekoa, kako drži krstaški mač stojeći na rolni filma.

Naučnofantastična komedija „Sve u isto vreme“ (Everything, Everywhere, All at Once) apsolutni je pobednik prošlogodišnje, 95. dodele Oskara sa sedam zlatnih statueta, među kojima i za najbolji film i za najbolju režiju.

(Beta)

