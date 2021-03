Glumac iznenada preminuo u 29. godini (foto)

Glumac Džamil Frenč iznenada je preminuo u 29. godini.

Portparol kanadskog glumca, koji je bio najpoznatiji po ulozi Dejva Tarnera u tinejdžerskoj seriji „Degrassi: Next Generation“, potvrdio je tu vest za Page Six.

„Teška srca potvrđujem da je preminuo dragi prijatelj i klijent Džamil Frenč. Mnogi će ga pamtiti po strasti prema umetnosti, predanosti svom zanatu i živahnoj ličnosti. Molim vas da njegovu porodicu i prijatelje držite u svojim mislima i molitvama u ovom teškom trenutku“, naveo je njegov portparol.

Nekoliko bivših Džamilovih kolega oprostilo se od njega na društvenim mrežama.

Izvršni producent projekta „Soundtrack“, nazvao je Frenča velikom inspiracijom.

„Mogu da potvrdim da je moj dobar prijatelj, saradnik i velika inspiracija Džamil Frenč preminuo juče“, napisao je Safran na Tviteru.

Heartbroken over the loss of our friend Jahmil French. This video is how I’ll always think of him. So full of energy and fun. He was always dancing. A true talent and a great friend. We will all miss you so much Jahmil 💔 pic.twitter.com/hgKibZ1h1j

— Annie Clark (@anniejclark) March 2, 2021