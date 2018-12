Glumac odlučio da promeni ime, evo kako se sada zove

Zvezda filma „Sam u kući“, glumac Mekoli Kalkin odlučio je da promeni ime, jer smatra da je ono „glupo“. On je naime početkom meseca na jednom sajtu pisao blog o tome zašto želi da promeni svoje srednje ime.

A post shared by Kinoteatr i Katok Vыsšaя Liga (@kinovlkatok) on Dec 28, 2018 at 1:41am PST

„Smatram da mi je srednje ime nešto glupo. Iskreno, uopšte ga se ne sećam. Sve što želim za Božić je da promenim ime“, rekao je zvezda filma „Sam u kući“, Mekoli Kalkin (38) i pozvao fanove da mu predlože novo srednje ime.

Glumac koji se rodio kao Mekoli Karson Kalkin, a poželio je da izbaci ime „Karson“ i zameni ga nekim drugim, piše Newshub.

„Treba mi neko kul ime. Poslali ste mi stotine predloga i nakon što sam ih sve pogledao, ovo je mojih pet favorita“, objasnio je obožavaocima.

Pet favorita koje je glumac odabrao bili su Mekoli Kalkin (što je i njegovo pravo ime), Shark Week, Kieran (ime njegovog brata), TheMcRibIsBack i Publicity Stunt, a zatim je napravio anketu i svoje obožavaoce pozvao da glasaju.

Merry Christmas to me, from all of you!

My new middle name has been chosen. You voted and the winner is clear.

In 2019 my new legal name will be:

Macaulay Macaulay Culkin Culkin.

It has a nice ring to it (if you like my name).#MerryChristmas

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) December 25, 2018