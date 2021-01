Glumi u filmu sa Tomom Henksom – nije znala ko je on

Glumica Helen Zengal je prilično iznenadila glumca Toma Henksa, sa kojim zajedno glumi u novom filmu „News of the World“ – time što nije znala ko je on.

Zaista zvuči čudno na prvi pogled, obzirom kolika je zvezda Tom Henks.

Ipak, kada saznamo da Helen ima samo 12 godina, nije ni čudo što nije gledala nijedan film u kom Henks glumi, prenose mediji.

Film u kome njih dvoje glume, inače, bavi se veteranom iz građanskog rata koji pronalazi devojčicu ukradenu od strane domorodaca, i pokušava da je vrati kući. U SAD je počeo da se prikazuje 25. decembra.

