Glumica za kojom su muškarci uzdisali lice uništila plastičnim operacijama

Američka glumica Lara Flin Bojl ne pojavljuje se često u javnosti. Zvezdu Tvin Piksa dugo niko nije uspeo da vidi ni da fotografiše, kao da se krila jer pažnju danas ponajviše privlači ne svojim ulogama već činjenici da je estetskim korekcijama promenila lični opis. Ipak, odlučila je da izađe iz sigurnosti svog doma, a paparaci nisu propustili priliku da zabeleže taj retki trenutak.

Lara je izašla u šetnju gradom, a sa sobom je nosila sportski ranac, crvenu jaknu i udobne pantalone. Na očima je nosila naočare, ali nisu bile dovoljno velike da joj prekriju lice, koje ipak izgleda malo bolje nego prethodnih godina.

Lara se u javnosti pojavila jednom 2018., a strani mediji tvrde da je u rukama tada držala flašu žestokog pića dok je vozila automobil, a sve do pre nekoliko dana nije bilo ni traga ni glasa od nje tokom čitavog lokaduna.

