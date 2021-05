Greška u prvoj epizodi „Prijatelja“ koju niko nije primetio (video)

Nedavno su milioni obožavalaca serije „Prijatelji“ imali priliku da posle 17 godina vide svoje omiljene junake ponovo zajedno.

U specijalnoj epizodi „Prijatelji: Ponovo na okupu“, šestoro junaka podsetilo se najzanimljivijih trenutaka i anegdota sa snimanja, a publika se prisetila i nekih grešaka iz čuvenog sitkoma, koje mnogi ni do danas, skoro tri decenije od prve epizode, nisu primetili.

I never noticed the continuity error in the #Friends pilot that makes it look like Phoebe is reacting to herself (or Ursula is secretly there…) pic.twitter.com/2PMBFZTDEq

— Jarett Wieselman (@JarettSays) May 21, 2021