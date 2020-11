Hale Beri sve iznenadila odgovorom na tvrdnju da je loša u krevetu

Tokom emisije „Fox Soul’s Cocktails With Queens“ MekKoj i druge voditeljke Klaudija Džordan, Vivika A. Foks i Silena Džonson prvo su razgovarale o tome da li je Toni Brekston dobra u krevetu, prenose mediji.

„Toni Brekston je imala neke dobre momke“, rekla je Džordan, implicirajući da mora da je dobra u krevetu. MekKoj je tada odgovorila: „Ne znamo šta radi u spavaćoj sobi. Mogla bi da bude kao Hale Beri.“

Kad je Džordan zamolila Lisu Rej da pojasni da li je insinuirala da je Hale loša u krevetu, ona je rekla: „Tako kažu. To sam pročitala i to sam čula.“

Hale Beri nije trebalo mnogo vremena da odgovori na ove komentare.

Ms. @TheRealLRaye1, ask my my man @vanhunt he’ll tell ya all y'all need ta know. 😂 https://t.co/ozoUtmFEH3

— Halle Berry (@halleberry) November 25, 2020