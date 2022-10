Impresivna lista: Osam slavnih uloga koje je Leonardo DiKaprio odbio

Leonardo DiKaprio jedan je od najvećih glumaca današnjice, a jednako impresivna kao i lista njegovih najpoznatijih uloga, lista je filmova u kojima je odbio da glumi.

Iako neretko novinske stupce puni svojim ljubavnim životom, Leonardo je pre svega fantastičan glumac – za neke jedan od najvećih glumaca našeg vremena, koji svojim rolama oduševljava još od prvih glumačkih uloga kao na primer one prve značajnije u filmu ‘Šta izjeda Gilberta Grejpa’ u kojem je uz Džonija Depa briljirao sa svega 19 godina. ‘Titanik’, ‘Uhvati me ako možeš’, ‘Avijatičar’, ‘Vuk s Vol Strita’ i ‘Zatvoreno ostrvo’ samo su neki od vrhunskih naslova u kojima je glumio glavne uloge, ali iako je lista filmova u kojima je glumio impresivna i duga, duga je i lista velikih projekata koje je odbio, piše Miss7.

Štaviše, u nedavnom intervjuu za ‘GQ’, Leov kolega Kristijan Bejl našalio se da mnogi glumci, pa tako i on, duguju svoje karijere DiKapriju jer su uloge koje su ih proslavile dobili samo zato što ih je Leo odbio. „Do danas, bilo koja uloga koju bilo ko dobije, to je samo zato što je prethodno Leonardo odbio… Dakle, hvala ti, Leo, jer buklavno, on može da bira sve što radi. I dobro za njega, on je fenomenalan“, prokomentarisao je Bejl. A ovo su samo neke od uloga koje je slavni Leo odbio tokom svoje karijere.

Patrik Bejtmen, Američki psiho

Leonardo DiKaprio odbio je glavnu ulogu Patrika Bejtmena u filmu ‘Američki psiho’, uprkos tome što je studio bio uporan u tome da upravo on glumi tu ulogu. Zapravo, toliko su ga želeli da je, kada je rediteljka Meri Haron dovršila scenario i ulogu dodelila Kristijanu Bejlu, studio je umesto njega odabrao Leonarda, a Haron izbacio iz rediteljske uloge. DiKaprio je na kraju odbio ulogu nakon sukoba s novim rediteljem, a Meri je vraćena na posao. Dodelila je Bejli glavnu ulogu kako je i planirala, a upravo je ona postala jedna od najpoznatijih i najbriljantnijih koje je ikada glumio. Neki obožavaoci filma čak veruju da je Krtistijan spasio film od mekšeg pristupa koji se lako mogao dogoditi s Leonardom u glavnoj ulozi.

Maks, Hokus-Pokus

Leonardo je 2014. za ‘Variety’ rekao da je odbio izuzetno visoku ponudu da glumi Maksa u kultnom klasiku iz 1993. godine ‘kako bi umesto toga dobio šansu za ulogu u ‘Šta izjeda Gilberta Grejpa’, iako za nju još nije bio ni na audiciji, a kamoli je dobio. Inače, ‘Hokus-Pokus’ je zaradio 45,4 miliona dolara na blagajnama kada je izašao 1993. i tada se činilo da je Leonardo zažalio što je odustao od uloge. „Ne znam odakle mi, dođavola, hrabrosti“, komentarisao je kasnije.

Peter Parker, Spajdermen

Leonarda su kontaktirali oko uloge Petera Parkera u filmu ‘Spajdermen’, ali je on odbio priliku za ulogu rekavši da jednostavno još nije spreman da obuče odelo superheroja. Uloga je na kraju pripala njegovom najboljem prijatelju Tobiju Mekgvajeru, a što je bio veliki podsticaj njegovoj karijeri. Leonardo je rekao da nije isključio mogućnost da jednog dana zaista glumi superheroja, ali zasad još nije prihvatio ulogu ni za jednog od njih.

Robin, Betmen zauvek

Leonardo je odustao i od uloge Robina u filmu ‘Betman zauvek’ iz 1995. Iako je istakao da je Džoel Šumaher talentovan reditelj, nikada se nije pojavio na audiciji za tu ulogu jer, baš kao i za ulogu u ‘Spajdermenu’, još nije osećao da je spreman za tako nešto. Uloga je umesto toga pripala Krisu O’Donelu, a Leonardo je te godine odlučio da glumi u tri manja filma, ‘Dnevniku košarkaša’, ‘Revolverašima’ i ‘Potpunom pomračenju’.

Neo, Matriks

Kianu Rivs dobio je ulogu Nea u ‘Matriksu’, ali tek nakon što je Leonardo DiKaprio propustio svoju priliku. Uloga je ponuđena i drugim velikim imenima poput Breda Pita, Sandre Bulok i Vila Smita, a Leonardo je kao razlog obijanja ove uloge naveo da nije želeo da radi još jedan film s vizuelnim efektima tako kratko nakon ‘Titanika’. Ovaj je film na kraju na bioskopskim blagajnama zaradio neverovatnih 467,2 miliona dolara.

Anakin Skajvoker, Ratovi zvezda: Ratovi klonova

Iako je Leonardo DiKaprio priznao da je sedio na sastanku s Džordžom Lukasom kako bi razgovarali o ulozi odraslog Anakina Skajvokera u filmu ‘Ratovi zvezda: Ratovi klonova’, rekao je da jednostavno nije bio zainteresovan za tu ulogu. Uloga je umesto toga pripala glumcu u usponu Hajdenu Kristinsenu, a te godine Leonardo je odlučio da prihvati uloge u Spilbergovom filmu ‘Uhvati me ako možeš’ i Skorsezeovom ‘Bande Njujorka’.

Tom Ripli, Talentovani gospodin Ripli

Leonardo DiKaprio bio je viđen i u ulozi Toma Riplija u filmu Entonija Minđele ‘Talentovani gospodin Ripli’, snimljenom prema romanu Patriše Hajsmit iz 1995. godine. Umesto njemu, uloga je pripala Met Dejmonu jer je Leonardo odlučio da odbije ulogu i umesto toga glumi u filmu ‘Plaža’ reditelja Denija Bojla. ‘Talentovani gospodin Ripli’ kasnije je nominovan za pet Oskara i uz to zaradio 128,8 miliona dolara na bioskopskim blagajnama, ali je „Plaža“ ostala veliki hit i prekretnica za Leovu karijeru posle Titanika.

Stiv Džobs

Leonarda DiKaprija mnogi su videli kao najbolju opciju za ulogu Stiva Džobsa u biografskom filmu baziranom na romanu Voltera Isaksona iz 2014. Međutim, ‘The Hollywood Reporter’ je tada naveo da „nakon što DiKaprio završi ‘Povratnika’… planira da uzme dužu pauzu od glume.“

Inače, i sam je Leonardo priznao za ‘Wired’ da je svaki dan ovog filma bio težak. „Bio je to najteži film koji sam ikada snimio“, rekao je, a njegova odluka da napravi pauzu od glume otvorila je vrata Majklu Fasbenderu koji je na kraju i prihvatio ulogu, a film je objavljen iste godine kada i ‘Povratnik’ za koji je Leonardo napokon nagrađen odavna zasluženim Oskarom.

