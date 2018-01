Izvređali su je zbog bubuljica na licu: makenkenka im je ovako odgovorila (foto, video)

Kendal Džener je više puta govorila o tome kako je od najranijih tinejdžerskih dana vodila borbu sa aknama na licu, i da se zbog toga osećala vrlo nesigurno. Međutim, 22-godišnja manekenka je pre par dana održala lekciju iz samopouzdanja svima koji imaju isti problem kao ona.

Dženerova se u nedelju uveče pojavila na dodeli Zlatnog globusa sa nekolio bubuljica na licu, te su neki uzeli za pravo da je na Tviteru napadnu zbog toga.

Ok but @KendallJenner showing up and strutting her acne while looking like a gorgeous star is what every girl needs to understand https://t.co/2ufMe2T1Zq

— daisy (@yellowcustards) January 8, 2018