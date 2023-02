Javila se starija žena sa kojom je princ Hari izgubio nevinost: „Trajalo je pet minuta“

Bio je to strastven susret između dva poznanika u pijanom stanju – i vrlo verovatno nepromišljen – koji su izašli iz paba kako bi popušili cigaretu, a na kraju su završili penjući se preko ograde kako bi vodili ljubav na poljani, gde su bili zaštićen od pogleda gustom živom ogradom.

Ovako je princ Hari u julu 2001. izgubio nevinost; o čemu svet ništa ne bi znao, da sam nije otkrio neke od intimnih detalja u scojim novim, eksplozivnim memoarima „Spare“, prenosi „Daily Mail“.

Hari je priznao da ga je u svet odraslih uvela jedna „starija žena“ koja se prema njemu ophodila kao „prema mladom pastuvu“. Vojvoda od Saseksa nije imenovao dotičnu, ali zato se ona sama javila javila medijima kako bi iznela svoju stranu priče.

Reč je o 40-godišnjoj Saši Volpol koja je poznavala princa još od malih nogu, s obzirom da je brinula o konjima na imanju kralja Čarlsa u Glosteširu.

Ona je britanskim medijima otkrila da je Hari bio taj koji je napravio prvi potez, što je rezultiralo do njihovog „spontanog seksa punog varnica“. Saša je te večeri pozvala 16-godišnjeg Harija u pab na proslavu njenog 19. rođendana. U jednom trenutku upali su na obližnju poljanu, kako bi popušili cigaretu i sklonili se iz vidokruga Harijevih telohranitelja.

„Počeo je da me ljubi. Bilo je strastveno, intenzivno. Oboje smo znali šta će se desiti. Brzo smo prešli od poljupca na valjanje na podu. Bio je to trenutak, vatren, eksplozivan, između dva prijatelja. Bilo je naelektrisano, posebno jer to nije trebalo da radimo. On za mene nije bio princ Hari, on je za mene bio Hari, moj prijatelj, sa kojim je situacija izmakla kontroli. Bili smo nevaljali, pretpostavljam, u smislu toga da to nije trebalo da se desi“, počela je priču Saša, pa dodala:

„Nismo nameravali da to uradimo. Nije bilo sa predumišljajem i nisam znala da je nevin. Činilo se da zna šta radi. Bilo je brzo, divlje, uzbudljivo. Oboje smo bili pijani. Da nismo, to se ne bi dogodilo“.

U svojim memoarima Hari je napisao kako se ovaj odnos brzo završio, nakon čega ga je Saša udarila po zadnjici i „poslala na ispašu“. Saša danas ističe da ju je ovaj opis zasmejao.

„Ne smeta mi što to kaže jer nije bilo baš veličanstveno, zar ne? Bili smo pijani i imali smo seks na polju“, prokomentarisala je, te se prisetila da zaista jeste uradila Harija rukom po zadnjici dok se njihov petominutni odnos bližio kraju.

„To je njegov smisao za humor. Mi zapravo jesmo bili na poljani, tamo gde konji borave, pa je to na šaljiv način interpretirao. Njegov opis je tačan, šokirala sam se kad sam videla koliko je bio iskren. Nisam uvređena. Jesam ga zgrabila za pozadinu i udarila. Malo sam je i stisnula, imao je breskvastu zadnjicu. Ne znam zašto je napisao to za pastuve, mislim da je to bilo više zbog činjenice da sam radila sa konjima. Istini za volju, nije se pobrinuo da budem zadovoljna. Bio je mlad. Tek kada odrasteš, razumeš te stvari. To je zaista bio trenutak strasti“, zaključila je ona.

Ovaj susret bio je i kraj Sašinog prijateljstva sa Harijem, nikada se više nisu čuli ili dopisivali, iako su prethodno često zajedno izlazili na piće. Ona ističe da nikada nije bila povređena, već da je to leto doživela kao kraj jednog poglavlja u njihovim životima. Uskoro je počela da se druži sa grupom prijatelja čija je strast bila moto sport, a tako je upoznala i Ijana, čoveka koji joj je danas muž. Danas živi sa njim i vodi svoj biznis – iskopavanje temelja za terase i prilaze.

