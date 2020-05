Jelena Đoković: Jedna stvar me u majčinstvu uništila (video)

Jelena Đoković, supruga našeg proslavljenog tenisera, razgovarala je s novinarom Grejemom Besindžerom, koji je paralelno intervjuisao i nju i njenog muža. Ovom prilikom je otvoreno govorila o roditeljstvu i izazovima koje je to stavilo pred nju.

Na Grejemovo pitanje da li žele više dece, Novak je odgovorio da su trenutno zadovoljni, ali da je on taj koji više navija za treću prinovu. Jelena na ovo pitanje kaže:

“Sve snage sam uložila u odgajanje naše dece. Iskreno, dolazim iz porodice u kojoj je bilo nas dvoje dece. Imam dve ruke. Posvećena sam im i dajem im se u potpunosti. I Nole mi je kao dete, zahteva mnogo pažnje. Meni su ruke pune posla i mislim da mi više posla ne treba. Razumem Noleta, propustio je mnogo toga u odrastanju naše dece i pretpostavljam da će, kad završi karijeru, želeti još jedno dete, da se još jednom oproba. Međutim, ja kažem ne, ne kažem tvrdo “ne” ukoliko se životne okolnosti poklope drugačije, ali moj izbor je “ne”.

Objašnjavajući zašto, ona kaže da joj je majčinstvo potpuno promenilo život i svet.

“Bila sam mnogo fokusirana na Noleta i njegove potrebe. Onda počneš da osećaš frustraciju kad shvatiš da tvoje potrebe nisu ispunjene, ali nisam mogla da usmerim frustraciju na njega jer nije on kriv za to, kriva sam ja i to je bio moj izbor da mu se posvetim potpuno. Onda je došao Stefan, koji me je potpuno prodrmao, i zahvaljujući njemu sam shvatila da moram da povedem računa o sebi, jer da bih bila dobra mama, ja moram da budem dobro sama sa sobom”, ističe Jelena.

Prisećajući se početaka u roditeljstvu kaže da je bila jako uplašena.

“Deca treba da nadmaše roditelje. Kada sam to shvatila, uplašila sam se jer kako nadmašiti Novaka koji stalno uči, stalno raste, stalno napreduje? Novak je već sad istorijska ličnost, kako ću da odgojim dete koje će to da nadmaši? Zbog toga sam bila anksiozna. To me je uništilo, uništilo je to kako vidim sebe. Mislila sam da sam superžena, da mogu da odgovorim svim potrebama svog muža i svoje dece, a onda sam se suočila sa svim strahovima. I sreća je da mi se to desilo jer tada sam se probudila i rekla “Dosta je”. Vreme je da saznam ko sam ja, šta ja želim, šta meni treba. Kada to ispunim, mogu onda da se dajem i drugima”, kaže Jelena. Tako je usledio njen duhovni put.

(Dragana Pandurević Jovović, nova.rs)

