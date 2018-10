Kanje Vest dizajnirao majice za republikance (foto)

View this post on Instagram

¿Qué es el Blexit? Más allá de un libre intercambio de ideas por parte de la comunidad afroamericana, Kanye West ha declarado que se trata que la comunidad negra abandone la inclinación demócrata para explorar su propia identidad política… y si, diseñó una línea de ropa inspirada en eso que puede comprarse en www.blexit.com #NewGentleman