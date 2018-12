Kevin Spejsi se oglasio prvi put od navoda o uznemiravanju dečaka (video)

Glumac Kevin Spejsi, optužen za seksualno uznemiravanje jednog mladića, objavio je danas na svom Tviteru isečak iz filma „Kuća karata“ u kome on, glumeći Frenka Andervuda, govori o svojoj nevinosti.

Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz

