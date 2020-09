Kim pokazala šesti ‘prst’ na nozi o kojem se priča: ‘Zbunjujuće je’ (foto)

Pre godinu dana rijaliti zvezda Kim Kardašijan izazvala je pometnju među obožavaocima kad je objavila fotografiju na kojoj je izgledalo kao da ima prstiju na nozi.

Tada su joj mnogi pisali da je tako nespretno u fotošopu obradila fotografiju da izgleda kao da ima prst viška. Tad se povodom ovog skandala oglasio se i Kimin predstavnik za štampu koji je negirao tvrdnje o fantomskom prstu.

– To nije greška u uređivanju, to je optička iluzija – rekao je tada za Mirror.

Sada se oglasila i sama starleta jer više nije mogla da trpi komentare na račun šestog prsta. Iznad video klipa koji je snimila na tu temu stavila je naslov ‘Vrlo zbunjujuće’. Rijaliti zvezda snimila je svoja stopala i pokazala da ima pet prstiju na svakoj nozi.

Kim Kardashian West explaining to the people that she in fact, does NOT have a sixth toe. Let’s just clear that up. pic.twitter.com/ubFJmVr93n

— 💭jefa joji🗯 (@jojishii) September 10, 2020