Ko bi njih prevario: One su najseksipilnije žene na svetu, ali muževi su im redom neverni

Nakon što se u svetskim medijima pojavila vest da je slavna manekenka Emili Ratajkovski podnela zahtev za razvod braka od supruga Sebastijana Ber-Meklarda zbog njegovih navodnih prevara, svi su ostali u šoku zbog činjenice da bi neko bio neveran ovakvoj lepotici.

Ipak, Emili je tek poslednja u nizu jer su i pre nje neke od najlepših žena na svetu bile su prevarene od strane svojih partnera, a ove afere uvek su izazivale veliku pažnju javnosti.

Baš zbog njihove lepote, talenta i uspeha malo ko je mogao da poveruje da su baš one bile prevarene i uvek su se tražili razlozi zbog čega se to njima dogodilo. Tako je nedavno ceo svet šokirala vest da je fudbaler Đerar Pike navodno prevario Šakiru, koja važi za jednu od najlepših žena na svetu.

O razlogu njihovog rastanka se mnogo spekulisalo, a najviše se pisalo o tome da je Pike navodno prevario pevačicu sa mlađom devojkom.

Možda i najveća ovakva drama bila je kada je Džej Zi prevario Bijonse. Pevačica i reper su se venčali 4. aprila 2008. godine bez prisustva medija i imaju troje dece.

Kada je objavila album „Lemonade“ i singl „Sorry“ 2016. godine, Bijonse je potvrdila da ju je suprug prevario kada je bila trudna, ali nikada nije otkrila o kojoj se ženi radi.

O njegovoj neveri dugo se nagađalo, Bijonse na nastupima i u pesmama nije krila da je prevarena, ali je reper tek pre pet godina priznao da je bio neveran svojoj ženi.

„Zamotao sam svoja osećanja i to je dovelo do prevare. Većina ljudi bi se razvela jer otprilike 50 posto brakova završava se razvodom. Za mene je najgora kazna da gledam lice osobe koju sam izneverio. Od tog sam incidenta zaista sazreo. Fokusiran sam na muziku i na umetnost koju Bijonse i ja zajedno stvaramo. Zajedno smo jači, a stvari koje su se dogodile ostavili smo u prošlosti“, rekao je Džej Zi za „New York Times“.

Bijonse mu je ipak sve oprostila, za razliku od ostalih prevarenih poznatih žena, koje su stavile tačku na veze i brakove nakon preljube.

Gven Stefani je bila udata za rokera Gevina Rosdejlu,a ceo svet gledao je kako se njihov, naizgled srećan brak, raspada u paramparčad.

Naime, Gven se zbog svog tadašnjeg supruga Gevina Rosdejla našla na neslavnoj listi slavnih dama koje su svoje supruge uhvatile u prevari. Naime, ona je sasvim slučajno, zahvaljujući tabletu koji oboje koriste, otkrila njegovu aferu sa dadiljom. Ta veza je trajala tri godine, i to čak i u periodu kada je ona bila trudna sa njihovim trećim detetom.

Slična situacija dogodila se i glumici Umi Turman tokom njenog drugog braka sa kolegom Itanom Houkom. Njih dvoje sreli su se na premijeri „Pulp Fictiona“, ali joj se tada Itan činio premladim za bilo kakvu vezu. Godinu dana kasnije se predomislila i susret na setu filma „Gattaca“ bio je fatalan za oboje.

Sve je išlo jako brzo. Niti godinu dana nakon početka veze Uma je bila trudna i 1998. rodila je ćerku Maju Rej. Dva meseca posle njenog rođenja, Uma i Itan su se venčali u Njujorku, a njihov brak je blagoslovio i Dalaj Lama lično. Četiri godine kasnije par je dobio i sina Roana. Morali su da unajme dadilju. Bila je to Rajan Šavhjudž, do tada potpuno anonimna devojka. Uprkos tome što je 2001. godine snimio čak pet filmova, Itana je uz roditeljske brige, mučila i Umina karijera, odnosno glasine da je Tarantinu postala mnogo više od muze.

Proganjala ga je ljubomora ili je možda tako opravdao sopstvene postupke. Uglavnom, 2003. godine Uma i Itan su počeli da žive odvojeno, a ubrzo su podneli i brakorazvodnu parnicu. Ubrzo se saznalo i zašto. Itan je Umu varao s dadiljom, sa kojom se nakon razvoda od glumice i oženio i dobio decu. Međutim, Houk je uvek tvrdio da nije dadilja kriva za razvod, već razni pritisci na njegov brak, a isticao je i da je bio depresivan tada. Sama Uma je preuzela odgovornost i rekla da se ne sme kriviti niko drugi.

