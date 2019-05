Kontroverzna izjava slavnog britanskog komičara: London nije engleski grad

Zvezda „Monti Pajtona“ Džon Kliz izazvao je kontroverze posle izjave da London više nije engleski grad.

Ovaj komičar (79) je ponovio komentare koje je dao pre skoro deceniju i koji su, takođe, naišli na kritike.

Na svom Tviter nalogu, koji ima 5,6 miliona pratilaca, on je napisao: „Pre nekoliko godina sam mislio da London nije više engleski grad. Od tada su gotovo svi moji prijatelji iz inostranstva potvrdili moje zapažanje. Dakle, mora da postoji neka istina u tome. Takođe sam primetio da je London bio grad u Velikoj Britaniji koji je najsnažnije glasao da ostane u EU.“

Some years ago I opined that London was not really an English city any more

Since then, virtually all my friends from abroad have confirmed my observation

So there must be some truth in it…

I note also that London was the UK city that voted most strongly to remain in the EU

— John Cleese (@JohnCleese) May 29, 2019