Korejci otpevali „Molitvu“ na srpskom, bez greške (video)

Svakog petka uveče, u Koreji se emituje muzičko takmičenje „Phantom Singer“. U poslednjoj epizodi čula se i „Molitva“, sa kojom je Marija Šerifović pobedila na Pesmi Evrovizije pre 14 godina.

THEIR PRONUNCIATION AND VOCALS OH MY GOD….. I CANT BREATHE /POS pic.twitter.com/0iiij6YJE4

— reiner's bf (real) (@H4NGES) March 6, 2021