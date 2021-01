Ljudi ne mogu da veruju da su posle 23 godine ovo uočili u ‘Prijateljima’ (video)

Prošlo je 26 godina od prve i 16 godina od poslednje emitovane epizode hit serije „Prijatelji“. Iako su fanovi bili prosto ubeđeni da nakon toliko vremena o ovoj komediji znaju baš sve, jedna zanimljiva činjenica koja je otkrivena skoro, ostavila je sve u čudu.

Naime, u poznatoj seriji glumio je i Čendlerov pravi otac, Džon Benet Peri.

Peri stariji u seriji nije glumio oca svom biološkom sinu Čendleru, kojeg je igrao Metju Peri, već Rejčelinom dečku Džošui. On se pojavio u epizodi “The One With Rachel’s New Dresss”, u kojoj Džošua, misleći da su mu roditelji na putu, dovede Rejčel svojoj kući.

People Are Just Discovering That Matthew Perry's Dad Was A Character On Friends https://t.co/LUpl6Qx4jO #SmartNews — Greg Soriano (@GregSoriano5) January 19, 2021

Ona se skine u kombinezon, želeći da ga zavede, a onda naleti na njegove zbunjene roditelje. Polugola Rejčel počinje da ih ubeđuje da je to zapravo njena nova haljina, po poslednjoj modi, te tako obučena ode toliko daleko da na kraju završi u restoranu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.