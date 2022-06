Maraju Keri tuže zbog njenog najvećeg hita: Traže joj 20 miliona dolara

Pevačica Maraja Keri suočena je s tužbom od 20 miliona američkih dolara jer je svojim hitom iz 1994. „All I Want For Christmas Is You“ navodno prekršila autorska prava, prenosi Jutarnji.hr.

Tužbu protiv nje je podneo tekstopisac Endi Stoun, a osim Maraje, on je tužio i kantautora njenog hita.

Naime, Maraje je ovu numeru snimila i objavila 1994. godine na albumu „Merry Christmas“, a u vreme praznika ovo je definitivno najslušanija pesma.

Međutim, u pravnim dokumentima podnesenima na američkom okružnom sudu u Luizijani, Stoun tvrdi da je on bio koautor te pesme 1989. godine i da nikad nije dao dozvolu za njeno korišćenje.

U pomenutim dokumentima navedeno je da su pevačica i njeni saradnici „svesno i namerno učestvovali u kampanji kršenja Stounovih autorskih prava za pesmu“. Dodaje se da su tuženi počinili i „radnje neosnovanog bogaćenja neovlašćenim prisvajanjem rada tužitelja“, a Stoun za ovo traži odštetu od 20 miliona dolara.

„Merry Christmas“ je objavio Columbia Records 1. novembra 1994. Reč je o najprodavanijem američkom božićnom albumu svih vremena, prodanom u više od 15 miliona primeraka širom sveta.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.