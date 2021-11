Megan razbesnela Britance onim što je radila u emisiji: „Ovo je ponižavajuće“

Pojavljivanje Megan Markl u emisiji Elen De Dženeris iznenadilo je publiku širom sveta, ali Britance je razbesnilo ono što se događalo u emisiji.

Vojvotkinja Megan je u emisiji pristala je na šalu, pa je zezajući prodavce hrane, pristala da radi brojne neobične stvari. Megan je radila čučnjeve, dodirivala se predmetima po licu da bi u jednom trenutku pila mleko iz flašice za decu.

Te scene su razbesnile dobar deo britanske javnosti, koji smatra da jednoj vojvotkinji ne pristaje takvo ponašanje čak ni u šali. Društvene mreže prepune su komentara o ponašanju supruge princa Harija, a brojni joj zameraju što su napustili Veliku Britaniju, kako su rekli, u potrazi za privatnošću, a sada se stalno pojavljuju na televiziji.

Meganini potezi u emisiji razbesnili su i Pirsa Morgana, koji je u kolumni za Dejli Mejl pozvao kraljicu i parlament da se Megan Markl i princu Hariju oduzmu kraljevske titule.

„Sinoćnji debakl kod Elen razotkrio je želju Megan Markl da bude slavna osoba u rijalitiju sa C-liste, a ne kraljevska žena sa A-liste. Čak bi i neka Kardšijanka smatrala da je štos s uličnim prodavcima ispod nje i da šteti brendu. Bilo je tako nezrelo i sramno“, kritikovao je voditelj i dodao:

*NEW COLUMN*

Meghan behaved like such a gormless desperate reality TV star on her vomit-making Ellen cheese-fest that even a Kardashian would have deemed this humiliating fiasco too brand-damaging.https://t.co/RBkOm8tbAr pic.twitter.com/136Lbk3cH0

— Piers Morgan (@piersmorgan) November 19, 2021