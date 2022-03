Najbolji i najgori ljubavnici među slavnima: Ko može 9 puta za veče?

Otkriveno ko su najbolji i najgori ljubavnici među poznatim facama, neki će vas baš iznenaditi!

Od nekih velikih faca koje važe za zavodnike očekivali biste i da su vrsni ljubavnici, ali nije uvek sve tako kako izgleda. Otkriveno je koje poznate ličnosti su najbolje, a koje najgore u krevetu i iznenadiće vas!

Rasel Brend

Komičar Rasel Brend (46) važi za veoma pažljivog ljubavnika, a možda ga je upravo to smestilo na listu najboljih, pa je, kako tvrdi, imao seks devet puta za veče!

„Jednom u Dablinu, dvet puta. Ne čak ni za dan, nego za noć. Bio sam baš iscrpljen sledećeg dana“.

Rasel se inače jedno vreme lečio od zavisnosti od seksa, a kada je reč o odnosima, njegov moto je da „svi moraju da budu srećni“.

„Mislim da osoba sa kojom imaš seks mora prva da doživi orgazam, inače ne ispunjavaš svoju dužnost kao muškarac“, poručio je.

Rijaliti zvezda Džema Kolins važi za veoma fleksibilnu u spavaćoj sobi.

„Mislim da svako može da ima seks – bez obzira na oblik ili veličinu tela. Ja sam uvek imala dosta samopouzdanja u krevetu i veoma sam fleksibilna“.

„Znate ono što kažu da su žene same odgovorne za svoje orgazme? To je istina. A u mom slučaju, to me čini odgovornom za prokleto dobre orgazme ovih dana, mnogo bolje nego kada sam imala 22 godine. Naučila sam trikove, znam šta volim, ne čekam, nego iniciram“, poručila je Hale Beri (55).

Denis Rodman

Karmen Elektra koja je svojevremno bila u braku sa tadašnjom NBA zvezdom Denisom Rodmanom, nekoliko puta je izjavljivala da je on nezasit.

U jednom intervjuu 2020. godine je rekla da je sa njim „imala seks na svakom prokletom mestu“, dodajući: „U sobi za fizikalnu terapiju, u teretani. Naravno, i na terenu. Da budem iskrena, mislim da u životu nije vežbao kao tada“.

Džek Vajthol

Komičar Džek Vajthol voli da se šali na svoj račun, a to uključuje i zbijanje šala na sopstveni seksualni život.

„Veoma sam dosadan u spavaćoj sobi. Ljudi me pitaju: ’Hej, Džek, šta voliš u krevetu?’. Samo brzo i tiho, kao da se krijem od nacista. Seks sa mnom je kao da kasnite na predstavu i pokušavate da nađete svoje mesto. Neko šuškanje, pauza, o onda se negde iz mraka začuje šapat ’izvini’. Nikada nema aplauza“.

Ešton Kučer

Poznati glumac Ešton Kučer, koji je ranije bio u braku sa Demi Mur, otkrio je da je njegov prvi seks bio užasan.

„Desilo se u šumi i bilo je užasno. Čitava stvar je trajala dve sekunde i bilo je stvarno neprijatno“.

Međutim, Ešton ne bio rešen da joj pokaže da može bolje, pa je dve godine kasnije ponovo imao seks sa njom, da bi se dokazao.

Hju Hefner

S obzriom na to da je zaradio milione prodavajući seks, pomislili biste da je Hju Hefner bio neverovatno dobar ljubavnik. Međutim, nakon što je preminuo 2017. godine, njegova udovica Kristal Haris otkrila je da je to daleko od istine.

Ona je izjavila da je Hjua mrzelo da se svlači tokom odnosa i da je seks uglavnom veoma kratko trajao. Uprkos tome što je uzimao vijagru, Kristal kaže da je „mogao da izdrži najviše dva minuta“.

