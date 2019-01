Najneugodnija scena sa Zlatnog globusa: Nikol Kidman besramno ignorisala dobitnika (video)

Sinoć su u Los Anđelesu dodeljeni Zlatni Globusi. Pobednik večeri bio je glumac Rami Malek koji je osvojio nagradu za najboljeg glumca. Nagradu mu je donela uloga Fredija Merkurija u filmu „Boemska rapsodija“ koji je takođe osvojio Globus za najbolji film.

Rami Malek trying to talk to Nicole Kidman is like me trying to talk to my crush #goldenglobes pic.twitter.com/WYS4fs6zTd

— Abby Cadabby (@1AbbyRoad) January 7, 2019