Najnoviji brak joj trajao samo 12 dana, sad poslala snažnu poruku svim ženama

Zvezda serije „Čuvari plaže“ Pamela Anderson udala se pre 12 dana za filmskog producenta Džona Pitersa i glumici je ovo peti brak. Kako deluje, ne cvetaju joj ruže, a strani mediji navode kako se već razvela, prenosi Blic.

Pamela i Džon venčali su se 20. januara u tajnosti, a u braku su izdržali svega 12 dana.

Pamela Anderson and Jon Peters are calling it quits after just 12 days of marriage https://t.co/SzX8m9XamQ

— CNN (@CNN) February 2, 2020