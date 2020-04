Naš 70-godišnji pevač ne haje za zakon: „Izašao sam napolje pre policijskog časa“ (foto)

Milić Vukašinović se oglušio o zabranu koju je Vlada donela u okviru vanrednog stanja o zabrani kretanja lica starijih od 65 godina,i na društvenim mrežama se pohvalio da je poslepodne izlazio napolje iako ima 70 godina.

Milić je na Tviteru podelio fotografiju na kojoj nosi periku, uz opis koji je izazvao lavinu komentara.

„Izašao sam pre policijskog časa do prodavnice, bez šešira, naočara, bez stajlinga, u majici i trenerci i niko me nije prepoznao, samo me par devojaka startovalo“, podelio je Vukašinović sa svojih 57.500 pratilaca na ovoj društvenoj mreži.

Neki su bili revoltirani ovim njegovim postupkom i sugerisali da je bolje da ostane kod kuće s obzirom na vanredno stanje kako ne bi ugrozio svoje ali i zdravlje drugih.