Neprijatno mu koliko zarađuje: Slavni glumac podelio većinu svog bogatstva

Glumac Kijanu Rivs na glasu je kao jedan od najdarežljivijih holivudskih glumaca, a u karijeri je zaradio oko 315 miliona dolara, a veliki deo je podelio.

To je za The Post otkrio glumčev prijatelj, a kao razlog toga naveo je da je Rivsu jako neprijatno što toliko zarađuje.

„To je nešto zbog čega je njemu jako neprijatno. Većinu tog novca Kijanu je podelio ljudima kojima je potrebno i za to tek retki znaju. On je i te kako svestan koliki je srećnik, ali za razliku od ostalih holivudskih megazvezda, ne uzima to zdravo za gotovo“, rekao je.

Glumac je, otkriveno je u decembru, donirao 70 posto zarade od svog filma Matriks za istraživanje i pronalazak leka za oboljele od leukemije. Osim toga, uživa da kupuje i poklanja svojim saradnicima, članovima porodice i dobrotvornim organizacijama. Tako je dao 20 hiljada dolara bonusa iz svog džepa jednom radniku na setu Matriksa, koji se našao u finansijskom problemu.

Takođe, dvanaestorici kaskadera iz filma Matrix Reloaded poklonio je Harli Dejvidson motore, a na snimanju četvrtog nastavka Džona Vika poklonio je članovima svoje kaskaderske ekipe skupocene satove Rolex Submariner s ličnom posvetom.

Kijanu je na glasu kao jedan od glumaca s kojim svi žele da rade, ne samo zbog darežljivosti, već zato što nikoga ne potcenjuje i sve smatra jednako važnim za uspeh samog filma.

