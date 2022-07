Neverovatna transformacija glumca iz hit serije: Otkrio kako je izgubio 35 kilograma

Četvrta sezona serije Stranger Things malo koga je ostavila ravnodušnima. Uz sve neobične stvari koje se događaju u novoj sezoni, sigurno ste primetili i fizičku transformaciju glumca Dejvida Harbora koji igra šerifa Džima Hopera.

Prva polovina četvrte sezone pojavila se krajem maja, a poslednje dve epizode u julu, pa su se mnogi obožavaoci pitali su se kako je 47-godišnjem glumcu to pošlo za rukom.

Harbor se oglasio na Instagramu, rekavši da je između sezona izgubio neverovatnih 35 kilograma. U trećoj sezoni je imao oko 121 kilogram, a u četvrtoj 86.

– Mnogi od vas su pitali o Hoperovoj fizičkoj transformaciji. Trener je radio sa mnom osam meseci na transformaciji, a zatim još godinu dana kako bi zadržao liniju kroz pandemiju. Sve u svemu, bila je to teška i uzbudljiva vožnja, promena ishrane i planova vežbanja (ili nedostatak istih) – stoji u objavi.

Potom je na Instagram Lajvu progovorio o fizičkoj promeni.

Kako je izgledao put prema fizičkoj promeni?

Prvih nekoliko nedelja, trener Dejvid Higins je držao Harbora usredsređenim na jednostavne vežbe mobilnosti i aktivacije kako bi mu pomogao da prevlada neke od problema s kolenima koji su mu otežavali vežbanje. Vežbe mobilnost omogućuju da se što efikasnije, kvalitetnije i pravilnije krećemo bez bola. Dok su vežbe aktivacije obično kratke, izolacijske vežbe ciljaju na određene mišiće kako bismo ih „probudili“.

Nakon određenog vremena napredovao je na vežbe s ruskim zvonom i u svoju rutinu uveo kardio vežbe, a potom i pilates.

– Stvarno se sve sabralo. Jednostavne stvari koje sam nastavio da radim napravile su razliku – objasnio je Dejvid.

Što se tiče ishrane, Harbor se odlučio za povremeni post.

– U osnovi cilj je biti gladan – našalio se glumac u Instagram Lajvu.

Dodaje da većina nas traži jednostavnije oblike mršavljenje, ali činjenica je da morate da jedete manje.

– To je trenutna moderna dijeta, ali stvarno mi je pomogla. Nije se radilo toliko o tome šta jedem, već o tome kako, a to je bilo puno bolje za moj stil života, jer ne kuvam, a svi momci koji se bave fitnesom govore kao ‘moraš da kuvaš na pari‘ pileća prsa i povrće i malo pirinča. To jednostavno nije za mene. Međutim, otkrio sam, s obzirom na to da sam imao puno kilograma da je težina lako padala – objasnio je.

Isto tako, naglasio je važnost zdravlja, ali i izgleda kroz transformaciju.

– Postoji zdravlje, ali i estetika, važno je kako izgledate, ali i kako se osećate. Mislim da su te stvari ponekad iste, a ponekad vrlo različite – naveo je Harbor.

Ipak, istakao je kako se on bolje oseća u sopstvenom telu.

– Ceo moj odnos prema telu se promenio. Osećao sam da mogu više da verujem svom telu, da mogu da radim mnoge stvari. To su te male stvari na kojima sam zahvalan. Više me ne boli kuk i koleno jer sam ojačao core. To su stvari koje su zaista neprocenjive – zaključio je.

