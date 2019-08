Neviđeni ispad slavne pevačice (foto, video)

Pevačica Tejlor Svift postala je hit na Tviteru nakon što su objavljene slike i video-snimci sa žurke na kojoj se provodila sa prijateljima i saradnicima.

Tejlor je na predstojećoj dodeli MTV VMA nagrada nominovana u čak deset kategorija, pa je to trebalo proslaviti.

Drunk taylor swift is my two moods pic.twitter.com/wPv53siAOy

