„Nezaboravno“: Kiša prekinula koncert Whitesnake, publika oduševljena (video)

Koncert benda „Whitesnake“ prekinut je sinoć na stadionu Tašmajdan zbog nevremena koje je zahvatilo Beograd.

A 1,000 Thanks, BELGRADE, SERBIA!!! What A F@ckin’ Storm!!! Unforgettable!!! ❤️💜❤️ pic.twitter.com/sBM8k7FtNm — David Coverdale (@davidcoverdale) June 27, 2019

Jaka kiša prekinula je koncert slavnog benda, ali su članovi sastava ipak na pljusku do kraja odsvirali „Still of the night“, a kiša im nije smetala ni da se nekoliko puta poklone publici.

Predgrupa „Whitesnake“ bio je Nikola Pejaković Kolja sa svojim bendom, a slavni rok sastav je u prvom delu koncera odsvirao numere sa novog albuma, nakom čega su napravili kratku pauzu i vratili se na binu sa starim hitovima.

Iako je nevreme prekinulo nastup benda nakon sat i 20 minuta svirke, publika je uspela da čuje hitove poput „Here I go again“, „Is This Love“, „Fool For Your Loving“…

„Volimo vas, hvala vam“, poručili su publici članovi benda pre odlaska sa bine, dok se pevač slavnog benda, Dejvid Koverdejl, oglasio na Tviteru, zahvalivši „1.000“ puta publici u Srbiji.

„Kakva je***a oluja! Nezaboravno!!!“, napisao je roker uz snimak nastupa na Tašu, na kome se vidi da je publika u transu, iako je nevreme.

Koncertu je prisustvovalo oko 8.000 ljudi.

(Tanjug)