Nikad izazovnija: Ana Ivanović zapalila društvene mreže (foto)

Bivša srpska teniserka u ovoj haljini zapalila društvene mreže

Ana Ivanović (32) važi za jednu od najlepših sportistkinja sveta, a iako se više ne bavi aktivno tenisom, izuzetno vodi računa o svom izgledu.

Bivša srpska teniserka objavila je na Tviteru fotografiju na kojoj sedi za barskim stolom u uskoj haljini sa dubokim prorezom, te tako u prvi plan izbacila svoje vitke noge.

On tour with my polkadots 🤗

Working on a fitness goal doesn’t mean you can't enjoy a treat every now and then. It’s about a lifestyle you can sustain, friends. pic.twitter.com/JDTsm9Azri

— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) October 16, 2020