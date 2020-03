„Nju treba ubiti“: Jeziva poruka seksualnog predatora o Dženifer Eniston (foto)

Holivudski producent Harvi Vajnstin (68) osuđen je danas na 23 godine zatvora po optužbama za silovanje i seksualni napad.

Vajnstin je prošlog meseca osuđen za silovanje jedne žene u hotelskoj sobi u Njujorku 2013. godine i za to da je primorao na oralni seks drugu ženu u svom stanu 2006. godine, preneo je AP.

Američki tabloid “Nešnel inkvajerer”, u saradnji s pokretom #MeToo, u oktobru 2017. istraživao je tvrdnje nekoliko svedoka da je Harvi Vajnstin seksualno uznemiravao glumicu Dženifer Aniston, prenosi “PageSix”, pozivajući se na obelodanjenu dokumentaciju tokom suđenja.

Jennifer Aniston Should Be Killed For Accusing Me – Harvey Weinstein https://t.co/U7yqUKVDcn pic.twitter.com/NwhVAFpNKD

— Ijawvibes (@Ijawvibes1) March 11, 2020