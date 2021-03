Objavljen venčani list Megan i Harija, evo kada su se zaista venčali (foto)

Britanski mediji objavili su venčani list Megan Markl i princa Harija na kojemu kao službeni datum venčanja stoji 19. maj 2018. godine, dakle dan kraljevskog venčanja.

Naime, Megan je u intervjuu kod Opre Vinfri izjavila da su se ona i Hari zapravo venčali tri dana pre kraljevske ceremonije koju je pratio čitav svet.

Rekla je da na toj privatnoj ceremoniji nisu bili ni članovi njihovih porodica, već samo oni i sveštenik. Megan je tad otkrila i da na venčanom listu koji visi na zidu njihovog doma stoji datum privatne ceremonije, a ne datum kraljevskog venčanja.

„Žao mi je, ali Megan je očigledno zbunjena i očito je pogrešno informisana. Nisu se venčali tri dana ranije pred nadbiskupom Kanterberi“, rekao je za The Sun Stiven Borton, bivši glavni službenik u kancelariji za registre.

„Posebna dozvola koju sam pomogao da se sastavi omogućila im je venčanje u kapeli Svetog Đorđa u Vindzoru, a ono što se tamo dogodilo 19. maja 2018. i što su videli milioni ljudi širom sveta bilo je službeno venčanje koje su priznale engleska Crkva i zakon. Ono što pretpostavljam da su učinili jeste to da su izmenili neke jednostavne zavete koje su možda sami napisali i to izgovorili pred nadbiskupom – ili je, što je još verovatnije, to bila obična proba“, rekao je Borton.

BLATANT LIARS

Harry & Meghan’s TV claim that they married three days before their official ceremony is exposed as a sham by their own wedding certificate provided by the General Register Office. pic.twitter.com/wuQ9qUm9rL

— DAILY BUGLE (@Dailybugle1898) March 22, 2021