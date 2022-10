Odrasla u teškom siromaštvu, prodavala na pijaci: Evo kako je prelepa Irina Šajk izgledala kao devojčica

Irina Šajk danas važi za jednu od najuspešnijih manekenki današnjice, koja zarađuje milione od modnih kampanja i revija, ali njeno detinjstvo bilo je obeleženo teškom nemaštinom.

Irina je rođena 1986. godine u malom gradu u Rusiji, a svoj egzotičan i upadljiv izgled nasledila je od oca tatarskih korena i majke Ruskinje. Otac Valeri po zanimanju je bio rudar, a majka Olga učiteljica klavira.

Ova smeđokosa lepotica zelenih očiju do svoje 19. godine nije ni pomišljala da bi se u životu mogla baviti manekenstvom ili bilo kojim oblikom posla vezanim za modu. Još sa šest godina je počela da svira klavir, u želji da jednog dana postane poznata pijanistkinja. Irina u svojim intervjuima uvek je naglašavala da je imala teško detinjstvo, da je u školi bila ružno pače, da su je drugari zadirkivali zbog njenog tamnijeg tena koji je nasledila od svog oca. Otkrila je da su je prijatelji dobronamerno savetovali da se udeblja kako bi bila lepša, ali ona nije htela jer je bila zadovoljna svojim izgledom. Čak su joj dečaci govorili da ima čačkalice umesto nogu.

Kada je imala 14 godina, zbog komplikacije sa upalom pluća njen otac umire, i ona zajedno sa sestrom i majkom ostaje u dubokom siromaštvu. Majka je morala da radi dva posla kako bi mogla da prehrani Irinu i Tatjanu. Bile su to teške godine za nju i njenu porodicu, dok se jednog dana njena sestra Tatjana nije odlučila da krene u lokalnu školu lepote i modelinga. Pri prijavljivanju Tatjane, agent agencije primećuje Irinu i nagovara je da se prijavi za lokalni izbor „Miss Chelyabinska“ 2004-te godine. Iako pomalo nesigurna zbog svoje težine koja je iznosila 54 kg, ona se prijavljuje ne nadajući se uspehu. Međutim, Irina pobeđuje na tom takmičenju i to je bilo samo prvi korak u njenoj uspešnoj karijeri. Bio je to trenutak kada je morala da bira između nastavka studija na fakultetu i karijere modela. Finansijski nedostaci u porodici naveli su je da odabere drugu opciju.

– Bili smo jako siromašni. Nakon škole smo sestra i ja pomagale mami u bašti. Uzgajali smo krompir, krastavce, paradajz. Ali ne radi zabave, nego da bi nešto pojeli. Htela sam da postanem novinarka, ali kako god izgledala u budućnosti, sigurno sam znala da ću napustiti svoj rodni grad. Osećala sam da je to moja sudbina – priznala je Irina u jednom intervjuu.

Irina je oduvek bila lepotica, a to dokazuju fotografije iz njenih tinejdžerskih dana.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.