Ona je ćerka najlepšeg glumačkog para, a nazivaju je ‘dečakom’ (foto)

Angelina Džoli se pojavila na dodeli Eni nagrada, za dostignuća u oblasti animiranih filmova, u društvu dve ćerke, 11-godišnje Šajlo i 13-godišnje Zahare.

A post shared by Sandra Gidoti (@joliepittthoughts) on Feb 5, 2018 at 2:01pm PST

Prva biološka ćerka 42-godišnje Anđeline i njenog bivšeg supruga Bred Pita neverovatno liči na oca, a po stilu obkačenja mnoge podseća više na dečaka. Šajlo se na crvenom tepihu pojavila u crnom odelu i beloj košulji, i sa prepoznatljivom kratkom kosom. Ovakav imidž devojčica ima još od druge godine.

Wow… did you see Shiloh Jolie-Pitt ?! this lil' dude is the perfect match between Angelina Jolie and Brad Pitt 😵😵😵 pic.twitter.com/bY3KVnhZ19

— Jul's – Julia Ruiz (@GiuliiaRuiz) February 4, 2018