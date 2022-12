Ostali smo bez velikana: Poznate ličnosti koje su nas napustile u 2022. godini

2022. godina je na izmaku, ali neke slavne zvezde nisu uspele da dočekaju njen kraj jer su nas prerano napustile, neke iznenada, neke posle dugih i teških bolesti.

Evo ko nas je sve napustio u prethodnih 365 dana:

Olivija Njutn Džon

Jedna od najvećih zvezda 70-ih, glumica i pevačica Olivija Njutn-Džon, umrla je u avgustu u 74. godini nakon što se više od 30 godina borila s rakom dojke. Olivija je postigla veliki uspeh 1971. pesmama poput If Not for You i 1973. Let Me Be There. Nastavila je da nize uspehe hitovima poput Have You Never Been Mellow, a veliki uzlet dogodio se 1978., kada je glumila uz Džona Travoltu u filmu Briljantin.

Kornelije Kovač

Slavni kompozitor preminuo je 13. septembra u 81. godini. Pisao je muziku za pozorište, filmove, televiziju, kao i za mnoge popularne izvođače poput Zdravka Čolića, Bisere Valentić, Olivere Katarine, Lepe Brene ….

Aron Karter

Pevač Aron Karter umro je početkom novembra u 34. godini. Karter se proslavio kao dečja zvijezda hitovima poput I Want Candy i That’s How I Beat Shaq, a bio je poznat i po tome što je bio mlađi brat Backstreet Boya Nika Kartera. Aron nije krio da se borio s zavisnošću i da je imao ozbiljnih problema s mentalnim zdravljem.

En Hejč

Glumica En Hejč preminula je u 53. godini nakon teške saobraćajne nesreće koju je doživela početkom avgusta. Imala je ozbiljnu povredu pluća koja je zahtevala mehanički respirator, a njene opekotine zahtevale su hiruršku intervenciju. Policija je utvrdila kako je glumica u trenutku nesreće bila pod uticajem supstanci.

Aki Rahimovski

Javnost u regionu je početkom 2022. šokirala vest o smrti frontmena Parnog valjka Akija Rahimovskog. Muzičar je poslednje dane života proveo u Novom Mestu u Sloveniji, gde je, nakon što mu je pozlilo, umro u 66. godini.

Bob Saget

Komičar Bob Saget, najpoznatiji po ulozi Denija Tanera u seriji Puna Kuća, preminuo je u januaru u 66. godini. Pronađen je mrtav u svojoj hotelskoj sobi, dan nakon komičarskog nastupa u blizini Džeksonvila, a kao uzrok smrti navedena je povreda glave.

Čarlbi Din

U avgustu je objavljeno da je preminula 32-godišnja manekenka i glumica Čarlbi Din. Mrtvozornik iz Njujorka potvrdio je da je glumica umrla zbog komplikacija nakon uobičajene operacije, koju je imala pre deset godina.

Kulio

Reper Artis Leon Ivey Jr., poznatiji pod umetničkim imenom Kulio, preminuo je u 59. godini nakon što je krajem septembra doživeo srčani udar. Kulijev dugogodišnji menadžer rekao je da je pevač otišao u kupatilo u prijateljevoj kući, međutim nije izašao.

Prijatelj ga je dozivao, da bi na kraju ušao i zatekao Kulija kako leži na podu. Inače, reper je svetsku slavu stekao nakon objave hita Gangsta’s Paradise iz 1995., za koji je nagrađen Gremijem za najbolju solo rep izvedbu.

Fred Vard

Glumac Fred Vard preminuo je 8. maja u 79. godini. Njegova karijera dobro je poznata filmofilima, a po filmu Remo Williams: Avantura počinje iz 1985. ostaće zauvek upamćen.

Branko Cvejić

Glumac Branko Cvejić, dugogodišnji član i bivši direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta, preminuo je 26. jula u 76. godini.

Džejms Kan

Glumac Džejms Kan, poznat po ulozi Sonija Korleonea u Kumu, preminuo je u septembru u 82. godini. Kan je umro od srčanog udara i posledica bolesti koronarnih arterija. Navodi se i da je bolovao od hronične opstruktivne plućne bolesti.

Žan Luk Godar

Reditelj Žan-Luk Godar, jedan od najuticajnijih filmaša francuskog Novog talasa, preminuo je u septembru u 91. godini nakon samovoljne eutanazije.

Džeri Li Luis

Krajem oktobra objavljeno je da je preminuo Džeri Li Luis, jedan od začetnika rokenrola. Uprkos nizu tragedija koje je preživio i operaciji kičme i moždanom udaru, Luis je ostao aktivan do samog kraja. Preminuo je u svom domu u Desoto Countyju u Misisipiju, dok je uz njega bila njegova sedma supruga, Džudit Kolan.

Dejan Tiago Stanković

Književnik i prevodilac Dejan Tiago Stanković preminuo je u svojoj kući u Lisabonu 21. decembra. Bio je i kolumnista NIN-a i plodan prevodilac.

Na portugalski je prevodio dela Andrića, Crnjanskog, Dragoslava Mihailovića, Dušana Kovačevića, a na naš jezik knjige iz pera Saramaga…

Napisao je romane „Zamalek“, „Estoril“ i „Odakle sam bila, više nisam“.

Igor Starović

Frontmen pop grupe „Divlji kesten“ Igor Starović preminuo je posle kraće bolesti, u 56. godini. Igor je proveo 10 godina u bendu „Divlji kesten“ gde je bio pevač, kompozitor i aranžer.

Kirsti Ali

Glumica Kirsti Ali, najpoznatija po ulozi u humorističnoj seriji Kafić Uzdravlje iz 80-ih i 90-ih, umrla je od raka u 71. godini početkom decembra. Ali je osvojila nagradu Emmy za ulogu u popularnoj TV seriji. Takođe je glumila u filmovima Zvezdane staze II: Kanov gnev, Drop Dead Gorgeous (Crkni, lepotice) i Gle ko to govori.

Kraljica Elizabeta II

Britanska kraljica Elizabeta II umrla je u 96. godini, objavio je BBC početkom septembra. Kraljica Elizabeta II bila je najdugovečnija britanska vladarka i najstariji monarh na svetu. Ranije ove godine kraljica Elizabeta proslavila je 70. godina na tronu.

Masimo Savić

Region je nedavno šokirala vest o smrti legendarnog muzičara Massima Savića. Pevač je imao samo 60 godina, a preminuo je nakon kratke borbe s karcinomom pluća.

Lesli Džordan

Američki glumac Lesli Džordan poginuo je u 68. godini. Poznat po ulogama u brojnim američkim filmovima i serijama, možda ponajviše po seriji „Vil i Grejs“, Džordan je udario u zgradu vozeći svoj „BMW“ u Los Anđelesu.

Pol Sorvino

Glumac Pol Sorvino, najpoznatiji po ulogama u filmu Dobri momci i televizijskoj seriji Zakon i red, preminuo je u julu u 84. godini. Sorvinov publicista Rodžer Nil potvrdio je da je glumac preminuo prirodnom smrću u Indijani.

Rej Liota

Sorvinov kolega iz Dobrih momaka Rej Liota umro je u maju u snu. Na filmu je debitovao u filmu The Lonely Lady 1983. godine. Njegova prva velika glumačka uloga bila je u filmu Something Wild (1986.). Ta uloga mu je donela prvu nominaciju za Zlatni globus. 1990. godine ostvario je svoju najpoznatiju ulogu, onu Henrija Hila u Dobrim momcima.

Siniša Mihajlović

Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i Srbije i fudbalski trener Siniša Mihajlović preminuo je sredinom decembra u 54. godini od leukemije. Mihajlović je 2019. godine saznao da boluje od leukemije. Morao je da prekine karijeru i krene s lečenjem. Umro je u bolnici u Rimu, okružen najbližima.

Toni Siriko

Glumac Toni Siriko, koji je igrao ulogu simpatičnog, ali okrutnog gangstera Polija u HBO-ovoj seriji Sopranovi, a često je glumio i u filmovima Vudija Alena, preminuo je u julu u 79. godina.

Siriko je često igrao američke gangstere italijanskog porekla, uključujući i manju ulogu u filmu Dobri momci, popularnom hitu reditelja Martina Skorsezea iz 1990. Siriko je takođe skrenuo u komediju, pozajmivši glas Viniju, psu koji govori, u animiranoj seriji Porodični čovek.

