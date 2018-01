Otac Marije Šerifović: Pomogla mi je kad sam se smrzavao

Harmonikaš Rajko Šerifović godinama nije bio u dobrim odnosima sa svojom ćerkom Marijom Šerifović, ali kako tvrdi, sada se pomirio sa Marijom i ona mu finansijski pomaže.

– Dobro mi je, situacija u koju sam doveden u aprilu prošle godine nije sjajna, čak naprotiv, zamalo da ostanem na ulilci. Imao sam krajem godine nekoliko ročišta sa Vericom, ali se tu ništa nije izdešavalo, ona je i dalje u mojoj kući i pravi se da je to njeno vlasništvo. Saznao sam da moja ćerka Marija nije imala veze sa tim događajem, ona nije bila umešana u to kada me je moja bivša žena izbacila iz porodičnog doma. Seli smo na piće i ona mi je sve objasnila. Viđamo se povremeno, sve je to spakovala Verica, ceo taj skandal – priča Rajko i dodaje:

– Mara mi pomaže da preživim, plaća mi stan. Čestitala mi je Novu godinu, pevala je na trgu u Baru, kada ima vremena, mi se vidimo. Spasla me je ćerka da ne promrznem tokom zime na ulici, znate kakve su zime sada, a nisam doveka mogao da budem kod brata. Da me Mara nije spasila i iznajmila mi stan, ostao bih na ulici. Izdržava me, to će trajati tako sve dok ne očistimo papire oko te kuće. Ali što se mene tiče, sve je pod kontrolom. Znate, sam sam, ali korektno je koliko mi daje. Ne treba mi mnogo za život. Plaća mi stan i daje mi neku kintu da imam za svakodnevne potrebe – kaže Marijin otac.

Rajko smatra da je njegovoj bivšoj supruzi svejedno i da je ne pogađa njegov život i finansijski problemi u koje je zapao, prenose Novosti.

– Ne znam kako je reagovala, verovatno joj je sve ravno do Kosova. Niti je to pogađa, niti je raduje. Njoj je svejedno. Na kraju verujem da joj je drago što to ne košta nju već Mariju – zaključio je Rajko Šerifović.