Otkriven razlog raskida Šakire i Pikea: Krivac nije prevara, već novac?

Pevačica Šakira i fudbaler Đerar Pike nedavno su sve iznenadili kada su objavili da su raskinuli.

Međutim, bivši muž jedne od Šakirinih sestara, Roberto Garsija, sada je otkrio kako glavni razlog raskida poznatog para zapravo nije bila prevara, već svađa oko novca.

Kako on tvrdi, Pike je Šakiri tražio pozajmicu da bi novac uložio u neke poslove, a ona je to odbila po savetu svojih roditelja koji su joj rekli kako to „ne bi bilo baš pametno“.

„Prema onome što mi je rekla jedna njima vrlo bliska osoba, između njih dvoje postoji ekonomski problem. Navodno je Pike od Šakire tražio novac za različite investicije, a Šakirina porodica je odbila da ga da. Oni ne mešaju svoj novac, a porodično gospodarstvo drže na 50 odsto“, rekao je Roberto Garsija za ESdiario.

On tvrdi i da pevačica nikada nije nameravala da se uda za fudbalera.

„Šakira se fokusirala na Pikea jer joj se sviđalo da bude otac njene dece. Znala je da se nikada neće udati za njega“, dodao je Šakirin bivši zet.

