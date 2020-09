Otkriveni detalji iz detinjstva kraljice Elizabete koji su šokirali javnost

Nepoznati detalji iz života britanske kraljice Elizabete otkriveni su u knjizi „The Guverness“ autorke Vendi Holden.

Nova knjiga iznela je do sada nepoznatu tvrdnju o 94-godišnjoj kraljici Elizabeti II i o njenom detinjstvu, prema kojem je patila od opsesivno-kompulsivnog poremećaja zbog čega je, na primer, olovke uvek reala u ravnu liniju kako bi se osećala sigurno.

Knjiga koja je na Amazonu opisana kao ‘istorijska i biografska’ govori o Marion Kraford, koja je bila učiteljica kraljice Elizabete dok je ona bila mlada princeza. Jedno poglavlje, piše britanski „The Sun“, otkriva da je Elizabeta II kompulsivno slagala olovke i tanjire kada kog je imala priliku za to.

– Marion, koja se specijalizovala za dečju psihologiju, shvatila je da je bila reč o opsesivnom poremećaju. Na pitanje zašto tako slaže predmete, Elizabeta joj je odgovorila da se zbog toga oseća sigurno, ali na pitanje od čega sigurno joj nikada nije odgovorila – piše u knjizi.

