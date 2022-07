Ova hrana je zabranjena za Kejt Midlton: Morala da zaboravi na tri namirnice zbog kraljice

Govori se da Kejt Midlton nema problema s ograničenjima i zabranama koje nosi život na britanskom dvoru. Vojvotkinji od Kembridža nimalo ne smeta što ne neke namirnice ne sme da jede.

Bivši dvorski kuvar Daren MekGrejdi, otkrio je da je Kejt Midlton zabranjeno da jede krompir, pirinač ili testeninu za večeru.

Razlog je taj što kraljica ne voli ugljene hidrate pa ih ne poslužuje ostalim članovima kraljevske porodice.

Takođe, zabranjeno im je da jedu bilo kakvu rizičnu hranu kada su u posetama van zemlje. U takve namirnice spadaju, na primer, školjke koje vrlo lako mogu da uzrokuju trovanje.

Ipak, ono što je prethodnim snajama na britanskom dvoru posebno teško padalo su duge kraljevske večeri. Naime, navodno niko ne sme da ode na spavanje pre same kraljice Elizabete II, a Dajana je za razliku od Kejt to teško podnosila. Zasad se još nije saznalo da se buduća kraljica Kejt ikad žalila na to, prenosi Story.hr.

Spisak zabrana ne završava ovakvim starinskim ograničenjima, već se nadopunjuje u skladu s modernim načinom života. Tako na primer, članovi porodice ne smeju da poziraju za selfije, jer se smatra da bi s javnošću trebalo da komuniciraju uglavnom direktnim kontaktom, a ne ‘paradiranjem’ po društvenim mrežama.

Zato na službenom Instagram profilu vojvode i vojvotkinje od Kembridža nećete videti nijedan njihov selfi. Naprotiv, Kejt je izvrsna fotografkinja pa svi uživaju u njenim izvanrednim portretima dece – princa Džordža, princa Šarlot i najmlađeg Luisa.

