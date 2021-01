Ova serija je najgledanija na Netfliksu – ikada (video)

Bridgerton je najuspešnija Netfliksova serija svih vremena. Neverovatnih 82 miliona domaćinstava gledalo je ovu istorijsku ljubavnu romansu, koja prati londonsku elitu 19. veka, a poređenja radi, 82 miliona otprilike broji stanovništvo Nemačke.

Govoreći o neverovatnom uspehu Džini Hou, potpredsednica Netfliksove službe za serije, istakla je kako je oduvek volela istorijske romanse.

– Tokom mojih intervjua u vezi s Netfliksom sećam se da su me pitali: „Da možete da napravite bilo koju seriju, kakva bi to bila i zašto?“ I tada sam rekla istinu. U svetu popularne kulture u kojem dominiraju naučna fantastika i fantazija uvek sam volela lepe, romantične priče. A to što mogu da objavim da je Bridgerton sada najveća serija ikad na Netfliksu je ostvarenje mog sna – rekla je Džini.

Bridgerton, koje je na Netfliksu premijerno prikazan 25. decembra, kraljicu Šarlotu prikazao je kao crnkinju koja koristi svoju moć kako bi uticala na šire promene u britanskom društvu. Uključivanje svih rasa u seriju učinilo je da ona svima bude pristupačna.

