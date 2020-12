Ovo je mlađi brat Bred Pita, sličnost je neverovatna (foto)

Glumac Bred Pit godinama unazad privlači veliku pažnju, pa se podjednako govori u medijima i o njegovim ulogama i o njegovom privatnom životu.

Que bajón ser Douglas Pitt. Es ser siempre lado B . Podia ser …pero no . Yo que él , me mato pic.twitter.com/F3BxMdQbQ1 — Ana von Rebeur (@anavonrebeur) January 29, 2015

Iako se o Bredu dosta zna u javnosti, manje je poznato da jedan od najzgodnijih glumaca Holivuda ima rođenog brata Daglasa koji je tri godine mlađi od njega.

Daglas, koji neodoljivo podseća na svog starijeg brata, krenuo je potpuno drugačijim putem od holivudske zvezde. Nakon završetka srednje škole u Springfildu i državnog univerziteta u Misuriju, osnovao je kompjutersku agenciju koja je godinama poslovala sa uspehom.

On se bavi prodajom nekretnina, investiranjem i humanitarnim radom. On je i UNICEF-ov ambasador dobre volje kao i osnivač humanitarne organizacije „Care to Learn“, koja pomaže deci.

Za razliku od svog brata čiji život su obeležile i turbulentne ljubavne veze, Daglas je već trideset godina u srećnom braku i ima troje dece.

Američki mediji pišu da je jako uspešan, a njegovo bogatstvo iznosi 240 miliona dolara, dok je Bredovo 300 miliona dolara.

Braća Pit odrasla su u Misuriju, u gradiću Sent Luis. Pored njih dvoje, porodica Pit, Džejn Eta i Vilijam Elvin, imaju i ćerku – Džuli Nil, koja se takođe bavi humanitarnim radom.

