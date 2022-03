Ovo je najskuplja oskarovska haljina svih vremena, vredna četiri miliona dolara

Na dodeli Oskara 2013. godine Dženifer Lorens očarala je u najskupljoj haljini svih vremena. Iste godine ova glumica je bila zaštitno lice luksuzne francuske kuće Dior, pa ne čudi da je za jedan od najvažnijih trenutaka u svom životu odabrala upravo njihovu kreaciju.

Jennifer Lawrence's @Dior Gown from the 2013 #Oscars will forever be the most beautiful dress i've ever seen. pic.twitter.com/uRWX9wZzNr — Lisa🌿 (@LowWasteWeekly) February 22, 2015

U nezaboravnoj haljini vrednoj četiri miliona dolara Dženifer je dočarala dramatičan i istovremeno sofisticiran glamur.

Nežno ružičasta boja, decentni nakit i podignuta kosa bili su savršen recept za elegantni izgled koji modni kritičari i dan-danas smatraju jednim od najboljih oskarovskih izdanja svih vremena.

Haljinu je za Dior dizajnirao Raf Simons, koji je tom prilikom rekao da je haljinom zaokružio kolekciju te sezone. Lorens je kasnije rekla da je haljinu probala samo jednom i da je to bilo to. Dodala je i da je izbegavala upečatljive modne dodatke kako bi haljina bila u prvom planu.

You can see Jennifer Lawrence's famed @Dior Oscar gown at this new exhibit: https://t.co/JCdrtNrETq pic.twitter.com/VZzh2iiw7w — Hollywood Reporter Style (@thrstyle) July 24, 2017

Dodela Oskara iz 2013. ostaće zapamćena po najskupljem modnom izdanju, ali i po nezgodi koju je tada 22-godišnja Dženifer doživela kada se saplela o predivnu voluminoznu suknju i pala na stepenicama idući ka bini kako bi primila zlatnu statuu u kategoriji za najbolju glumicu, i to za ulogu u filmu „I u dobru i u zlu“.

Neki smatraju da je upravo taj pad podigao vrednost haljine zbog dodatnog emitovanja nezgodnog trenutka.

Bez obzira na nezgodu, uspešna saradnja Diora i Dženifer Lorens rezultirala je trogodišnjim ugovorom vrednim 15 miliona dolara, koji kaže da Dženifer na crvenom tepihu može nositi samo Dior.

Dženiferinu haljinu na top listi najskupljih prate Nikol Kidman i Kejt Blanšet

nicole kidman wearing christian dior aw97 couture dress at the 1997 oscars pic.twitter.com/5ZuUCrKZ8D — RINA. (@LAVIDAPRADA) July 22, 2021

Druga na listi najskupljih haljina s dodele Oskar je ona Nikol Kidman, koja je kreaciju istog dizajnera nosila 1997. godine. Njena žuta haljina inspirisana kineskim tradicionalnom stilom koštala je dva miliona dolara. Za to doba to je bio značajan odmak od „normi“ oblačenja za prestižnu filmsku nagradu i zauvek je promenio putanju mode na Oskaru.

Njena haljina našla se na meti i pozitivnih i negativnih kritika. 90-tih su je mnogi smatrali nekonvencionalnom. Žuta boja, svila, obeležja neke druge kulture i suluda cena stavile su je na listu najuticajnijih haljina svih vremena.

Another one from Cate Blanchett, this time with this stunning $200k Armani Privé dress worn to the 2007 #Oscars pic.twitter.com/TIuku5fmb7 — 1 OF 1 WORLD (@the1of1world) January 21, 2016

Treću najskuplju oskarovsku haljinu, vrednu 250 hiljada dolara, nosila je 2007. godine Kejt Blanšet. Uska metalik haljina oduševila je kritičare. Kejt je tada bila nominovana za najbolju žensku sporednu ulogu u filmu „Beleške o skandalu“.

Haljinu je dizajnirala modna kuća Armani, a krasili su je Svarovski kristali.

