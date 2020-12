Pamela Anderson objavila tvit na srpskom (foto)

Ukoliko ste mislili da nikada na profilu seks bombe Pamele Anderson na društvenim mrežama nećete videti nešto ispisano ćirilicom, gadno ste se prevarili!

Da, dobro ste pročitali, atraktivna plavuša za kojom ludi svet objavila je ćirilicu na svom nalogu na Tviteru.

O čemu se radi?

U pitanju je izložba u organizaciji „Voždovačke galerije“ posvećena upravo svetskoj zvezdi Pameli Anderson, pa je ona poželela i da je izreklamira. Održavanje izložbe je od 8. do 25. decembra u Umetničkom prostoru „U10“ u Beogradu.

Iza ove izložbe stoje autorke Nuše Hernavs i Milica Mijajlović, a projekat nosi naziv „I turn boobs into trees and whales and oceans“ i otvorena je isključivo za individualne posete.

A ima li bolje reklame, nego kada to učini niko drugi nego Pamela Anderson!

