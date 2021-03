Potresna ispovest Kim Kardašijan: Mesecima nisam mogla da izađem iz kuće

Najpoznatija starleta na svetu Kim Kardašijan godinama postavlja trendove kada je izgled i oblačenje u pitanju. Iako se smatra jednom od najzgodnijih žena, Kim je otkrila da se tokom trudnoće osećala jako nesigurno, kao i da je pritisak medija ostavio psihičke posledice na nju.

– Kada sam bila trudna sa Nort patila sam od preklampsije, zbog čega sam oticala nekontrolisano. Ugojila sam se i porodila šest nedelje pre termina. Plakala sam svakog dana zbog onog što se desilo sa mojim telom uglavnom zbog pritiska od poređenja sa tim kako javnost smatra da bi zdrava trudnica trebalo da izgleda. Takođe, mediji su me poredili sa kitom. Gledanje svih tih fotografija na internetu i u magazinima učinilo me je tako nesigurnom. Plašila sam se da li će ikada moje telo izgledati kao pre trudnoće – napisala je Kim na svom Instagram storiju.

Kako je dalje navela, komentari i naslovi u medijima potpuno su je slomili.

– Bila sam posramljena na naslovnim stranama nedeljnika, koje su učinile moje nesigurnosti tako bolnim, pa nisam mogla da izađem iz kuće mesecima kasnije. Stvarno me je slomilo – napisala je 41-godišnja Kim i dodala:

– Srećom, uspela sam da frustracije i osećanja posramljenosti kanališem u motivaciju i to me je dovelo ovde gde sam danas. Kada bih rekla da to nije ostavilo mentalne posledice na mene, lagala bih – zaključila je rijaliti zvezda, danas majka četvoro dece.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.