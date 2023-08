Poznat program Get EXITed spektakla u Strumici: John Newman i Burak Yeter dobili sjajno pojačanje

Objavljen je kompletan program drugog izdanja Get EXITed događaja u predivnom strumičkom Gradskom parku. EXIT i Opština Strumica za 7. septembar spremaju spektakl koji predvode John Newman, Burak Yeter i Konstrakta, a sada im se pridružuju Van Gogh, Džambo Aguševi Orchestra, Lanna i The Geors.

Ovi sjajni izvođači će tokom maratonske žurke posetiocima doneti raznovrstan zvuk – od soula, popa i rocka, preko najvećih globalnih hitova, do world music-a i techna! Strumički Get EXITed organizuje EXIT tim u saradnji sa opštinom Strumica, ulaz je slobodan, dok su za posetioce koji ovaj veliki događaj žele da dožive na specijalnom nivou u prodaji VIP ulaznice po promotivnoj ceni od 3,100 MKD (50 evra).

Suverena pop/soul zvezda John Newman, turski producent, hitmejker i DJ Burak Yeter i jedna od najposebnijih muzičarki naših prostora Konstrakta naći će se 7. septembra u izuzetnom društvu kolega i koleginica iz regiona! Kvalitetnu gitarsku stranu Get EXITed događaja povešće rock veterani regionalne scene, bend Van Gogh. U trodecenijskoj karijeri stvorili su 10 studijskih albuma, među kojima je najnoviji „More bez obala“. Ovaj bend, osnovan 1986. godine, napunio je mnoge dvorane u Srbiji i svetu i dva puta osvojio regionalnu MTV nagradu. Pevač, gitarista, autor pesama i frontmen grupe Zvonimir Đukić Đule objavio je 2019. i knjigu „Van Gogh – More bez obala“, sa stihovima pesama, fotografijama i, kako se navodi u opisu knjige – tajnama.

Makedonski Džambo Aguševi Orchestra je poreklom upravo iz Strumice, a danas jedan od najboljih trubačkih sastava na Balkanu. Prvo audio izdanje za međunarodno tržište objavili su 2016. godine, što je bio važan korak u krčenju puta ovog sastava ka svetskoj sceni, dok je 2020. stigao drugi album, pod nazivom „Brasses For the Masses“, i to za uglednu nemačku izdavačku kuću Asphalt Tango. Ovaj album je doneo odličnu svirku, ali i novi, prilično fanki zvuk, kao i kompozitorsku raznovrsnost koju će Džambo Aguševi Orchestra u punom sjaju pokazati u strumičkom Gradskom parku.

Na ovom Get EXITed događaju biće predstavljene i izuzetne mlade umetnice u polju elektronske muzike, među kojima su Lanna i The Geors. Lanna je novosadska producentkinja i DJ-ica, jedna od najperspektivnijih mladih nada elektronske scene. Njen put ka zvezdama počeo je kada je sa 13 godina prvi put nastupila na Exitu kao najmlađa učesnica, a iza nje su već nastupi sa najvećim globalnim imenima, među kojima su Nina Kraviz, Amelie Lens, Paul Kalkbrenner i Indira Paganotto. U jesen prošle godine počela je da objavljuje prva izdanja – najpre „My Journey“, a zatim i EP „White Shadows“ u saradnji sa Sebastianom Haasom. Tako je postala najmlađa producentkinja na Beatportovoj Top 100 Progressive-house listi. Ova inspirativna mlada muzičarka je ujedno i prvo ime ispred Exitovog sveobuhvatnog centra za razvoj globalnih muzičkih zvezda, pod nazivom EXIT Echosystem.

The Geors su makedonski melodic techno duo koji čine dve sestre bliznakinje – Patricija i Andrea Geor. Putovanje u svet elektronske muzike započele su 2015. godine, a osim u rodnoj Severnoj Makedoniji, do sada su nastupale u Švajcarskoj, Grčkoj, Albaniji, Bugarskoj, dok globalne pozornice izvesno čekaju na njih. Pored velike ljubavi prema klasičnoj muzici i sviranja klavira i violine, sestre Geor iza sebe imaju i uspešne karijere u modelingu, koje traju preko decenije.

Uz sedam izuzetnih izvođača, među kojima su John Newman, Burak Yeter, Konstrakta, Van Gogh, Džambo Aguševi Orchestra, Lanna i The Geors, drugo Get EXITed izdanje obećava nesvakidašnje raznolik muzički događaj na koji su svi dobrodošli! Ulaz je slobodan, dok su za posetioce koji ovaj veliki događaj žele da dožive na specijalnom nivou u prodaji VIP ulaznice po promotivnoj ceni od 3,100 MKD (50 evra). Strumički Get EXITed organizuje EXIT tim u saradnji sa opštinom Strumica.

(Beta)

