Poznatu pevačicu ismeva ceo svet zbog bizarnog izvođenja himne (video)

Pre deset godina ona je bila jedna od najvećih zvezda svetske pop muzike, ali danas, nakon bizarnog izvođenja američke himne, predmet je podsmeha celog sveta.

Pevačica Fergi je nastupila na početku NBA Ol star utakmice u Los Anđelesu u nedelju uveče i pred punom arenom izvela svoju verziju himne The Star-Spangled Banner. Međutim, i pre nego što je završila, videlo se da je ovaj performans osuđen na propast.

Neki su bili toliko zbunjeni njenim izvođenjem, da su se pitali da je ovo svojevrstan umetnički performans, i da li je ovo himna koju Amerikanci zaslužuju u doba Trampove vladavine.

