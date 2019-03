Prebolela Breda: Anđelina u vezi sa milijarderom, uskoro venčanje?

Sudeći po poslednjim fotografijama, na kojima pozira sa širokim osmehom, Anđelina Džoli srećnija je nego ikada. Strani mediji, naime, prenose vesti o novom muškarcu u životu slavne glumice, a ako je to tačno, Angelina bi trebalo uskoro ponovno da stane na lidi kamen

Majka šestero dece navodno je u vezi s nepoznatim britanskim milijarderom za kojeg bi se uskoro trebalo da se uda u francuskoj, prenosi Life & Style magazine.

Humanitarka će prema navodima tog časopisa sudbonosno ‘da’ izreći u Chateau Miravalu. Upravo se tamo udala i za bivšeg supruga, 55-godišnjeg Bred Pita. On je pak o novoj romansi bivše supruge saznao od ćerke Šajlo, a Džolijeva se još uvek nije službeno oglasila o navodima o skorašenjm venčanju.

Međutim, nakon što su viesti o novom muškarcu odjeknule medijima, bliski izvor glumici odlučio je da demantuje glasine rekavši da ‘ona trenutno ne izlazi ni sa nikim ozbiljno i to joj to odgovara. Prošla je fazu samovanja nakon što se razvela od Breda, ali je preživela zahvaljujući ljubavi svoje dece’, navodi izvor za Hollywood Life i dodaje da Anđelina ‘nije spremna za ozbiljnu vezu sve dok ne reši odnose s Bredom. Do tada, ostaje usresređena na decu i posao. Ne izlazi s nikakvim milijarderom i definitivno neće biti venčanja u Francuskoj’, naglasio je izvor.

Anđelina je nedavno progovorila o razlozima razvoda braka sa Pitom i navela da su razlike u vaspitanju dece i Bredova zavisnost od alkohola najviše uticali na razvod. Trenutno se bore za starateljstvo nad šestoro zajedničke dece.