Preminula slavna glumica, zvezda sapunica (foto)

Lamentamos la noticia que hace unas horas nos despedimos para siempre de una talentosa actriz, guerrera y un gran ser gumano. Descansa en paz, querida Edith González. Viviras siempre en nuestros corazones. . . . #edithgonzalez #actriz #telenovelas #rumoresdefamosos #entretenimiento #celebridades #noticias #famosos #farandula