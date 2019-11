Preminuo čuveni glumac iz Zvezdanih staza (foto)

Majkl Dž. Polard najpoznatiji po ulogama u filmovima „Zvezdane staze“ i „Boni i Klajd“, preminuo je u svojoj 80. godini, prenose mediji.

I was sad to hear Michael J Pollard has left this world. I only ever saw him in a handful of things but he made a big and indelible impression on me, especially in Bonnie & Clyde. pic.twitter.com/FmKer1gasO

