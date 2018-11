Preminuo legendarni američki strip autor i večni dečak Sten Li

Sten Li, tvorac Spajdermena, Ajronmena, Hulka i mnogih drugih superheroja američke kompanije „Marvel komiks“, preminuo je u 96. godini, saopštila je njegova ćerka.

What a life. What a legend. I can’t explain how much this man inspired me. Thank you Stan Lee. #RIPStanLee pic.twitter.com/sylLdF6GGb

— Abstract (@TheTrueAbstract) November 12, 2018