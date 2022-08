Prepoznajete li devojku sa fotografije? Danas je glumačka zvezda, ovo joj je bila prva uloga

Ona je danas jedna od najvećih glumačkih zvezda u Srbiji i regionu, a njena lepota ostavlja sve bez daha. Nedavno je proslavila 50. rođendan i publika se slaže da s godinama izgleda sve bolje i uloge koje dobija sve su upečatljivije. Ipak na samim počecima glumačkog posla, kao i većina njenih kolega, dobijala je male role, ali o njima se i dan danas govori, upravo zbog njenog velikog glumačkog talenta.

Ukoliko niste prepoznali o kome je reč, u pitanju je glumica Nataša Ninković.

Njena prva uloga bila je u filmu „Najbolji“ iz 1989. godine. To je bila veoma mala uloga, gde je imala svega nekoliko rečenica teksta. U prilog tome govori i činjenica da njen lik nije imao čak ni ime, već se zvala jednostavno „konobarica“.

Ovu ulogu poverio joj je Siniša Kovačević, a tada je Nataša imala samo 17 godina i bila na studijama glume.

Prva prava uloga koju, čini se, Nataša i pominje kao „prvu“, bila je četiri godine posle „Najboljih“. U pitanju je film „Tri karte za Holivud“, gde je tumačila lik Lucije. Međutim, čak ni taj film ne doživljava kao svoj „prvi“, piše 24sedam.

Prva uloga je bila mala, više pojava u „Tri karte za Holivud“! To je bilo mnogo smešno zbog mog potpunog nepoznavanja seta i snimanja. Ja sam bila presrećna zbog činjenice da sedim na setu među velikanima našeg glumišta. I nekako sam mislila da sve to ulazi u film. Nisam razmišljala mnogo o ulozi, više sam uživala u razgovorima sa mojim budućim kolegama. A potom moje zaprepašćenje na premijeri ‒ koliko me malo ima! – rekla je Nataša jednom prilikom za „karakter.rs“, pa dodala:

– „Spasitelj“ zato doživljavam kao moj prvi film, a to je već bilo bajkovito iskustvo. I iz tog razloga sam večiti dužnik Gagi Antonijeviću.

